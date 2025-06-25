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17:33, 25 июня 2025Моя страна

Норка выловила «вишневого лосося» размером с себя и попала на видео

Норка поймала огромную симу и попала на видео на Сахалине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Норка выловила жирную рыбу размером с себя и попала на видео на Сахалине. Запись публикует телеканал АСТВ в своем Telegram.

Увиденное на реке Лютога россияне запечатлели еще 20 июня. Утверждается, что пойманная рыба — это сима. В переводе с японского она же — «вишневый лосось».

На видео показано, как норка выбегает на берег и вытягивает из воды огромную рыбу. Затем она приподнимается и долго глядит по сторонам. В конце же, насколько известно, маленькая хищница утащила улов с собой.

«Представляете, без лицензии! Да еще запрещенными способами лова поймала, где рыбоохрана? А вообще немного обидно: когда даже норка поймала эту симу, а ты — нет», — поиронизировали местные жители, ставшие очевидцами.

Ранее в Башкирии наглый уж успешно обокрал рыбаков и попал на видео. Инцидент произошел в селе Бердяш.

В июне также на побережье Сихотэ-Алинского заповедника были засняты редкие кадры, как трое тигрят-сирот пошли охотиться за рыбой. Известно, что недавно животные остались без матери, но они смогли начать учиться жить без нее и тем самым порадовали ученых.

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