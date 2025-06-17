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20:30, 17 июня 2025Моя страна

Уникальные кадры тигрят на рыбалке показал российский заповедник

Сихотэ-Алинский заповедник показал уникальные кадры рыбалки тигрят-сирот
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Светлана Сутырина / Telegram-канал «Сихотэ-Алинский заповедник»

На побережье Сихотэ-Алинского заповедника были засняты редкие кадры, как трое амурских тигрят-сирот отправились на рыбалку. Животные, недавно оставшиеся без матери, научились охотится самостоятельно и порадовали ученых, передает заповедник.

Камеру установила директор заповедника Светлана Сутырина. На кадрах видно, как тигрята ловко хватают красноперку во время нереста. Несмотря на запрет охоты на территории, этим «нарушителям» сделали исключение, поскольку речь идет о краснокнижных хищниках, а не о браконьерах.

По словам Сергея Арамилева, директора центра «Амурский тигр», такой рацион для тигров совсем нетипичен: они не специализируются на рыбе, как, например, медведи. Однако способность адаптироваться к доступной пище является признаком высокого интеллекта осиротевших тигрят и важным шагом к выживанию в дикой природе.

Специалисты напоминают, что всего два месяца назад детеныши находились под наблюдением и нуждались в помощи, а уже сейчас они демонстрируют высокий уровень самостоятельности и гибкости в добыче пищи.

Ранее в лесах Якутии гигантский бурый медведь устроил «шоу пузырей» и попал на видеоловушку. Крупный самец наткнулся на небольшую лужу из талой воды, но не стал просто пить из нее или купаться. Вместо этого он лег в воду, сначала устроил себе СПА, а затем «принялся старательно, с увлечением, выдувать носом пузыри, словно пятилетний карапуз».

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