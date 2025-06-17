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19:38, 17 июня 2025Моя страна

Пускающий носом пузыри медведь попал на видео и развеселил россиян

Медведь в Якутии попускал пузыри носом в луже перед фотоловушкой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В лесах Якутии гигантский бурый медведь устроил «шоу пузырей» и попал на видеоловушку. Редкие кадры, опубликованные в Telegram-канале нацпарка «Ленские столбы», рассмешили россиян.

Ролик был сняты в конце мая неподалеку от кордона родовой общины «Морсо».

По словам сотрудников парка, крупный самец наткнулся на небольшую лужу из талой воды, но не стал просто пить из нее или купаться. Вместо этого он лег в воду, сначала устроил себе спа, а затем позволил себе детскую забаву.

«Представьте картину: крупный, солидный медведь обнаруживает скромную лужицу из талых вод. Охладиться? Банально! Наш герой пошел дальше: он принялся старательно, с увлечением, выдувать носом пузыри, словно пятилетний карапуз!» — говорится в сообщении.

После игры «хозяин пузырей», как его прозвали в нацпарке, встряхнулся и подошел к камере, словно проверяя, хорошо ли получился в кадре. Видео передал участковый государственный инспектор Василий Калитин.

Ранее на Камчатке огромный кит выпрыгнул из воды и поразил рыбаков. Видео необычной встречи появилось в соцсетях.

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