Огромный кит выпрыгнул из воды и поразил российских рыбаков

Рыбаки на Камчатке засняли на видео огромного кита, который выпрыгнул из воды

На Камчатке огромный кит выпрыгнул из воды и поразил рыбаков. Видео необычной встречи публикует Telegram-канал Amur Mash.

Необычный случай произошел в российской бухте Оссора. Кит несколько раз показывался из воды. После мощного прыжка он помахал очевидцам плавником. Всего встреча, которую удалось заснять на видео, длилась около 20 секунд.

Ранее косатки подарили туристу незабываемое приключение на Сахалине.

На видео показано, как небольшая стая косаток не спеша выныривает из воды, показывая свои горбатые спины. Затем они поочередно появляются то слева, то справа от людей. В итоге троица черно-белых гостей попозировала на камеру, сопроводив лодку.