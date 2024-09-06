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15:55, 6 сентября 2024Моя страна

Лиса неожиданно пробралась в автомобиль и рассмешила россиян

Лиса неожиданно пробралась в автомобиль жителей Сахалина и попала на видео

Россияне на Сахалине поехали на вечернюю прогулку к морю и оставили авто с приоткрытым окном. По возвращению их ждал неожиданный сюрприз — лиса в салоне машины. Об этом стало известно «Сахалинскому нефтянику».

Ирина Овсянникова рассказала, что сначала неожиданно села на маленького хищника. После этого женщина вылетела из машины, а животное залезло на задние сидения. «В салоне не было ничего съедобного!» — заявила местная жительница.

Неожиданного гостя также запечатлели на видео, его публикует Telegram-канал АСТВ. На записи видно, как дикое животное сидит в углу авто. Лиса смотрит на людей, которые в это время смеются над происходящим.

Лиса забилась в дальний угол автомобиля, долго не желая покидать временное убежище. При этом позже ее все-таки смогли выгнать.

Ранее на Сахалине скромный медведь также пришел к людям, отхватил только одну рыбку и сбежал, попав на видео. Хищник спешно подошел к открытому контейнеру, в котором много рыбы, поднялся на задние лапы и облокотился на борта.

Летом в фотоловушку попала медитация гималайского медведя, спокойно сидящего на камне и качающего головой. «Земля леопардов» также запечатлела «свидание» лисиц. Тогда специалисты предположили, что на «очень романтичных кадрах» оказалась семейная пара.

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      Варвара Кошечкина
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