Медитация гималайского медведя попала в объектив фотоловушки «Земли леопарда»

Медитация медведя попала в объектив фотоловушки. Соответствующее видео публикует Telegram-канал нацпарка «Земля леопарда».

На размещенных кадрах запечатлен гималайский медведь, сидящий на камнях среди травы и деревьев. Он повернулся спиной к камере и покачивает головой, приоткрыв пасть.

«Точно неизвестно, медитирует ли гималайский мишка или же просто кивает в такт любимой песни, но то, что его явно все устраивает, — видно невооруженным взглядом», — отметили сотрудники нацпарка и уточнили, что гималайского медведя также называют «лунным» из-за белого пятна на груди в виде перевернутого полумесяца.

Ранее сообщалось, что в российском регионе фотоловушка сняла чесавшегося о дерево медведя. Животное выбрало для этого самое тонкое дерево. Медведь почесал не только спину, но и живот. Кроме того, ему удалось почистить зубы и погрызть кору.