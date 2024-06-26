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17:49, 26 июня 2024Моя страна

В российском регионе фотоловушка сняла чесавшегося о дерево медведя

В Башкирии фотоловушка сняла чесавшегося о дерево медведя

Кадр: группа «Национальный парк "Башкирия"» во «ВКонтакте»

Фотоловушка в национальном парке «Башкирия» сняла чесавшегося о дерево медведя. Соответствующий пост появился на странице заповедника в соцсети «ВКонтакте».

На размещенных кадрах видно, что животное выбрало для этого самое тонкое дерево. Так, медведь почесал не только спину, но и живот. Кроме того, ему удалось почистить зубы и погрызть кору.

«Массаж косолапым необходим, чтобы избавиться от кровососущих. А еще они так метят территорию, оставляя клочки шерсти и свой запах», — объяснили сотрудники нацпарка в российском регионе.

Ранее сообщалось, что на Байкале медведь захотел полакомиться насекомыми и попал на видео. Тогда его запечатлели, когда он обнаружил на камнях ручейников.

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      Мария Винар
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