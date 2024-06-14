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17:50, 14 июня 2024Моя страна

На Байкале медведь захотел полакомиться насекомыми и попал на видео

На Байкале медведь захотел полакомиться ручейниками и попал на видео

На Байкале медведь захотел полакомиться насекомыми и попал на видео. Соответствующий пост появился в Telegram-канале Babr Mash.

На размещенных кадрах запечатлен хищник, поедающий ручейников (власокрылые насекомые, напоминающие небольших черных бабочек). «У этих крылатых сейчас брачный период. Летуны из них откровенно плохие, а вот погреться на солнышке и облепить камни, деревья и прибрежные скалы — запросто. За это их в народе называют липачанами», — объяснили авторы сообщения.

Кроме того, журналисты уточнили, что за раз медведь может съесть до семи килограммов насекомых.

В мае сообщалось, что на территории Бурзянского лесничества обнаружили останки молодого медведя, которого съел сородич. Госинспектор Анис Дильмухаметов объяснил, что такое явление каннибализма у животных распространено, особенно у самцов.

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      Мария Винар
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