На Байкале медведь захотел полакомиться насекомыми и попал на видео

На Байкале медведь захотел полакомиться ручейниками и попал на видео

На Байкале медведь захотел полакомиться насекомыми и попал на видео. Соответствующий пост появился в Telegram-канале Babr Mash.

На размещенных кадрах запечатлен хищник, поедающий ручейников (власокрылые насекомые, напоминающие небольших черных бабочек). «У этих крылатых сейчас брачный период. Летуны из них откровенно плохие, а вот погреться на солнышке и облепить камни, деревья и прибрежные скалы — запросто. За это их в народе называют липачанами», — объяснили авторы сообщения.

Кроме того, журналисты уточнили, что за раз медведь может съесть до семи килограммов насекомых.

В мае сообщалось, что на территории Бурзянского лесничества обнаружили останки молодого медведя, которого съел сородич. Госинспектор Анис Дильмухаметов объяснил, что такое явление каннибализма у животных распространено, особенно у самцов.