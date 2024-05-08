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15:07, 8 мая 2024Моя страна

Медведи-каннибалы проснулись в российском регионе

Медведей-каннибалов заметили рядом с заповедником «Шульган-Таша»

Фото: mana5280 / Unsplash

Останки молодого медведя, которого съел сородич, обнаружили на территории Бурзянского лесничества. Об этом сообщает заповедник «Шульган-Таша».

В заповеднике рассказали, что страдную находку сделал госинспектор Анис Дильмухаметов, он снял останки медведя на видео.

«Такое явление каннибализма среди медведей случается. После зимней спячки медведи голодные, особенно самцы. Иногда они, в приступе голода, нападают на более молодых особей», — сообщил инспектор. Последний случай каннибализма среди медведей он зафиксировал в прошлом году.

Ранее на видео попало купание белых медведей из новосибирского зоопарка в бассейне. На кадрах видно, как животные Белка и Стрелка купаются в бассейне прямо под дождем. Медвежата ныряют и плавают в воде.

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      Варвара Кошечкина
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