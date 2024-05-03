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20:00, 3 мая 2024Моя страна

Купание белых медведей в бассейне под дождем попало на видео

Кадр: Телеканал ОТС / YouTube

Купание белых медведей из новосибирского зоопарка в бассейне попало на видео. Соответствующий ролик публикует KP.RU.

На кадрах видно, как животные Белка и Стрелка купаются в бассейне прямо под дождем. В частности, медвежата ныряют и плавают в воде. Работники учреждения также кинули им пластиковую лейку для игры.

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      Карина Черных
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