Купание белых медведей в бассейне под дождем попало на видео

Купание белых медведей из новосибирского зоопарка в бассейне попало на видео. Соответствующий ролик публикует KP.RU.

На кадрах видно, как животные Белка и Стрелка купаются в бассейне прямо под дождем. В частности, медвежата ныряют и плавают в воде. Работники учреждения также кинули им пластиковую лейку для игры.

Ранее сообщалось, что на границе Тульской и Калужской областей фотоловушка зафиксировала редкого медведя. На размещенных кадрах было запечатлено дикое животное, которому, предположительно, более трех лет.