Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:30, 5 сентября 2024Моя страна

Скромный медведь на Сахалине пришел к людям, отхватил только одну рыбку и сбежал

Скромный медведь на Сахалине пришел к людям, взял одну рыбешку и попал на видео

Кадр: Telegram-канал « RT на русском»

Скромный медведь на Сахалине пришел к людям, отхватил только одну рыбку и сбежал, попав на видео. Запись публикует телеканал RT в своем Telegram.

На видео заметно, как медведь выходит из темноты к людям и идет все ближе и ближе. Молодые люди, предположительно, с рыбной базы замечают дикое животное и начинают смеяться. В этот момент хищник спешно подходит к открытому контейнеру, в котором много рыбы, поднимается на задние лапы и облокачивается на борта. Он вытягивает только одну рыбешку, после чего сбегает.

Ранее в национальном парке «Башкирия» любопытный медвежонок попытался съесть фотоловушку. Тем временем в Пермском крае запечатлели зажигательные танцы большого медведя. Он встал возле дерева на задние лапы и начал тереться спиной о ствол.

Летом же в фотоловушку попала медитация гималайского медведя, спокойно сидящего на камне и качающего головой. Также было запечатлено, как дальневосточный леопард вальяжно потерся об острые скалы, а еще один хищник — грациозно поточил когти о большое дерево.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Штурмовики совершили невозможное». Российские военные прорвали оборону ВСУ возле одного из сел в ДНР

      Россиянин расправился с соседями из-за громкой музыки

      Прокуратура закрыла уголовное дело против Харви Вайнштейна

      Российские корабли получили «Тор»

      В ДНР прокомментировали перестановки в правительстве Украины

      Тонущий чиновник захлебнулся в реке из-за жадности спасателя

      В Сбере призвали бизнес адаптироваться к изменениям климата

      На ВЭФ рассказали о строительстве сотен мусороперерабатывающих заводов в России

      Стали известны детали стрельбы возле консульства Израиля в Мюнхене

      В США предположили скорое уничтожение ВСУ по всей линии фронта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше