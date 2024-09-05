Скромный медведь на Сахалине пришел к людям, отхватил только одну рыбку и сбежал

Скромный медведь на Сахалине пришел к людям, взял одну рыбешку и попал на видео

Скромный медведь на Сахалине пришел к людям, отхватил только одну рыбку и сбежал, попав на видео. Запись публикует телеканал RT в своем Telegram.

На видео заметно, как медведь выходит из темноты к людям и идет все ближе и ближе. Молодые люди, предположительно, с рыбной базы замечают дикое животное и начинают смеяться. В этот момент хищник спешно подходит к открытому контейнеру, в котором много рыбы, поднимается на задние лапы и облокачивается на борта. Он вытягивает только одну рыбешку, после чего сбегает.

Ранее в национальном парке «Башкирия» любопытный медвежонок попытался съесть фотоловушку. Тем временем в Пермском крае запечатлели зажигательные танцы большого медведя. Он встал возле дерева на задние лапы и начал тереться спиной о ствол.

Летом же в фотоловушку попала медитация гималайского медведя, спокойно сидящего на камне и качающего головой. Также было запечатлено, как дальневосточный леопард вальяжно потерся об острые скалы, а еще один хищник — грациозно поточил когти о большое дерево.