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19:23, 4 сентября 2024Моя страна

Любопытный медвежонок попытался съесть фотоловушку

В нацпарке «Башкирия» медвежонок попытался съесть фотоловушку

В нацпарке «Башкирия» любопытный медвежонок попытался съесть фотоловушку. Соответствующий ролик опубликовал телеканал UTV в своем Telegram-канале.

На размещенных кадрах запечатлены медведи. Один из них решил попробовать снимающую его камеру на вкус. «Перевернул фотоловушку, попробовал на вкус. Видимо, не особо она ему понравилась. На следующий день семейство вернулось вверх тормашками», — рассказали сотрудники нацпарка.

В администрации уточнили, что это произошло в конце августа.

Также в августе жительница Новосибирской области нашла красную гусеницу гигантского размера.

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      Екатерина Ештокина
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