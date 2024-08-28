Россиянка нашла гигантскую съедобную гусеницу

Жительница Новосибирской области нашла гусеницу-гиганта

Жительница Новосибирской области нашла в микрорайоне Нижняя Ельцовка красную гусеницу гигантского размера — она достигает десяти сантиметров в длину. Об этом сообщает «Вести. Новосибирск».

По словам женщины, она встретила личинку пахучего древоточца — это вредитель, который прогрызает в деревьях ходы внушительного размера. В Древнем Риме их употребляли в пищу и считали деликатесом.

Ранее нацпарк «Таганай» показал гусеницу ночной бабочки гарпии большой, которая попала на фото в момент отпугивания неприятеля. Гусеница гарпии насыщенного зеленого цвета, а на спине у нее есть темная полоса — это позволяет ей прятаться на фоне растительности.