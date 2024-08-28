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15:34, 28 августа 2024Моя страна

Россиянка нашла гигантскую съедобную гусеницу

Жительница Новосибирской области нашла гусеницу-гиганта

Фото: Sven Walter / imagebroker.com / Globallookpress.com

Жительница Новосибирской области нашла в микрорайоне Нижняя Ельцовка красную гусеницу гигантского размера — она достигает десяти сантиметров в длину. Об этом сообщает «Вести. Новосибирск».

По словам женщины, она встретила личинку пахучего древоточца — это вредитель, который прогрызает в деревьях ходы внушительного размера. В Древнем Риме их употребляли в пищу и считали деликатесом.

Ранее нацпарк «Таганай» показал гусеницу ночной бабочки гарпии большой, которая попала на фото в момент отпугивания неприятеля. Гусеница гарпии насыщенного зеленого цвета, а на спине у нее есть темная полоса — это позволяет ей прятаться на фоне растительности.

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      Варвара Кошечкина
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