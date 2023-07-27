Нацпарк «Таганай» показал отпугивающую неприятелей гусеницу

Нацпарк показал отпугивающую неприятелей гусеницу ночной бабочки гарпии большой

Нацпарк «Таганай» показал гусеницу ночной бабочки гарпии большой, которая попала на фото в момент отпугивания неприятеля. Снимок опубликован в Telegram-канале нацпарка.

Гусеница гарпии насыщенного зеленого цвета, а на спине у нее есть темная полоса — это позволяет ей прятаться на фоне растительности. Однако если потревожить ее, можно увидеть «грозную фурию» — она надувает и поднимает передний конец тела, и показывает «лицо» с красным ртом и черными глазами. А с другой стороны туловища до неприятеля пытаются дотянуться рога.

«Конечно, все это маскарад, и ужалить гусеница не может. Но если вы захотите ее потрогать, то получите порцию муравьиной кислоты из напоминающей рот специальной железы», — предупредили в нацпарке.

Там добавили, что сама гарпия большая — невзрачная бабочка, однако ее гусеницы запоминаются, даже если увидеть их один раз.

Ранее в нацпарке «Таганай» обнаружили краснокнижного степного шмеля, который не водится в такой горнолесистой местности. Специалисты предполагают, что он прилетел из соседнего региона. Степной шмель занесен в Красную книгу России как вид, численность которого сокращается. Главной причиной являются распашка и выпас скота в степях, которые разрушают гнезда шмелей в земле.