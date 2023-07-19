В нацпарке Таганай заметили редкого степного шмеля

В нацпарке Таганай обнаружили краснокнижного степного шмеля. Об этом сообщает издание «Пчела» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В нацпарке предполагают, что шмель залетел из соседних регионов — он не водится в горнолесистой местности

«Степной шмель занесен в Красную книгу России как вид, численность которого сокращается. Главной причиной являются распашка и выпас скота в степях. Все это разрушает гнезда шмелей в земле», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сотрудники Джугджурского заповедника в Хабаровском крае сфотографировали на участке «Прибрежный» редкую птицу дикушу и ее птенцов. Дикуша — одна из самых малоизученных тетеревиных, ее иногда называют корягой. Птица известна своей поразительной доверчивостью: при опасности она часто просто взлетает на деревья, из-за чего вид истреблен во многих местностях и внесен в Красную книгу Российской Федерации.