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17:02, 19 июля 2023Моя страна

В нацпарке Таганай заметили редкого степного шмеля

В нацпарке Таганай заметили редкого степного шмеля

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

В нацпарке Таганай обнаружили краснокнижного степного шмеля. Об этом сообщает издание «Пчела» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В нацпарке предполагают, что шмель залетел из соседних регионов — он не водится в горнолесистой местности

«Степной шмель занесен в Красную книгу России как вид, численность которого сокращается. Главной причиной являются распашка и выпас скота в степях. Все это разрушает гнезда шмелей в земле», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сотрудники Джугджурского заповедника в Хабаровском крае сфотографировали на участке «Прибрежный» редкую птицу дикушу и ее птенцов. Дикуша — одна из самых малоизученных тетеревиных, ее иногда называют корягой. Птица известна своей поразительной доверчивостью: при опасности она часто просто взлетает на деревья, из-за чего вид истреблен во многих местностях и внесен в Красную книгу Российской Федерации.

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    Сергей Истомин
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