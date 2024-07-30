Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:30, 30 июля 2024Моя страна

Упитанный леопард-эстет потерся о скалы, заявил о себе и попал на видео

На видео попал редкий леопард-эстет, который потерся о скалы и заявил о себе

Упитанный дальневосточный леопард потерся об острые скалы и попал на видео. Запись публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

На записи видно, как большая кошка стоит около скалы и, подняв хвост, обнюхивает камни. Затем дальневосточный хищник трется об них мордой, приподняв одну лапу. После этого он не спеша пошел дальше.

Таким образом леопард оставил новую метку на местности, заявив остальным животным о себе. «Здесь был Лео», — подписали видео в шутку специалисты.

Увидевшие пост пользователи сети отметили, что леопард — «настоящий эстет», так как выбрал для метки «очень живописное место». «Боже, какой красавчик, а хвост — это фантастика», — добавила одна из подписчиц сообщества.

Ранее на видео попал еще один дальневосточный леопард, грациозно поточивший когти о большое дерево в Приморье. «Если ваш кот дерет дома диван, не переживайте, возможно, с вами просто живет мини-леопард или мини-тигр», — заявили специалисты, показав ролик с редким хищником.

Помимо этого, известный фотограф из Индии Томас Виджаян сделал снимок одного из 129 дальневосточных леопардов. Фотография привлекла внимание миллионов людей к красоте дикой природы России. Автор же рассказал, что хотел донести до человека ее скрытую красоту.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывших пленных на Украине отправляют на штурм без согласия и опыта. Перед этим их полгода проверяет СБУ

      Украина изменила позицию по участию Хаматовой в Венецианском кинофестивале

      Приговоренный к казни в Белоруссии немец попросил помилования

      «Давайте уничтожим Евросоюз!» Во Франции призвали к развалу ЕС из-за политики в отношении России

      Глава Северной Осетии раскрыл подробности попытки атаки беспилотников ВСУ

      В Одессе объяснили причину переименования бульвара Жванецкого

      Российский суд оставил в силе арест участника нападения на Белгородскую область

      Перечислены защищающие от болезни Альцгеймера продукты

      Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады пожаловалась на травлю в сети

      Депутат российского региона арестован по подозрению в мошенничестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше