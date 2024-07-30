Упитанный леопард-эстет потерся о скалы, заявил о себе и попал на видео

На видео попал редкий леопард-эстет, который потерся о скалы и заявил о себе

Упитанный дальневосточный леопард потерся об острые скалы и попал на видео. Запись публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

На записи видно, как большая кошка стоит около скалы и, подняв хвост, обнюхивает камни. Затем дальневосточный хищник трется об них мордой, приподняв одну лапу. После этого он не спеша пошел дальше.

Таким образом леопард оставил новую метку на местности, заявив остальным животным о себе. «Здесь был Лео», — подписали видео в шутку специалисты.

Увидевшие пост пользователи сети отметили, что леопард — «настоящий эстет», так как выбрал для метки «очень живописное место». «Боже, какой красавчик, а хвост — это фантастика», — добавила одна из подписчиц сообщества.

Ранее на видео попал еще один дальневосточный леопард, грациозно поточивший когти о большое дерево в Приморье. «Если ваш кот дерет дома диван, не переживайте, возможно, с вами просто живет мини-леопард или мини-тигр», — заявили специалисты, показав ролик с редким хищником.

Помимо этого, известный фотограф из Индии Томас Виджаян сделал снимок одного из 129 дальневосточных леопардов. Фотография привлекла внимание миллионов людей к красоте дикой природы России. Автор же рассказал, что хотел донести до человека ее скрытую красоту.