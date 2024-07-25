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15:25, 25 июля 2024Моя страна

Леопард встал на задние лапы, грациозно поточил когти об дерево и попал на видео

В Приморье запечатлели на видео леопарда, грациозно поточившего когти об дерево

В Приморском крае на видео попал дальневосточный леопард, грациозно поточивший когти о большое дерево. Запись публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

На видео заметно, как большая кошка подходит ближе к толстому стволу дерева и встает на задние лапы. После этого леопард выгибается и царапается, точа свои когти.

Такое явление называется биологическим сигнальным полем, пояснили специалисты. «Представители семейства кошачьих очень любят общение и оставлять задиры — один из видов кошачьего общения», — рассказали в дирекции, добавив, что обычно под метки попадают наиболее заметные объекты.

«Если ваш кот дерет дома диван, не переживайте, возможно, с вами просто живет мини-леопард или мини-тигр», — подытожили специалисты.

Ранее в заповеднике «Кедровая падь» сняли редкие кадры ночного «пения» дальневосточного леопарда. В ночи он подошел ближе к камере, встал около дерева и грозно «запел», глядя по сторонам.

В Приморье также запечатлели «свидание» редких дальневосточных леопардов. На видео попали самец Leo 285M и самка Leo 142F. Камера сняла их новое «свидание» в тоннеле под автотрассой на границе национального парка «Земля леопарда».

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      Варвара Кошечкина
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