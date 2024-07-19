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13:45, 19 июля 2024Моя страна

Уникальная ночная «серенада» дальневосточного леопарда попала на видео

Ночное «пение» леопарда впервые попало на видео в приморском заповеднике

В заповеднике «Кедровая падь» запечатлели редкие кадры ночного «пения» дальневосточного леопарда. Запись публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

На видео показано, как леопард в ночи подходит ближе к камере и встает около дерева. Он начинает грозно «петь», глядя по сторонам. Затем, прорычав на весь лес, хищник медленно пошел дальше.

Уникальная «серенада» — процесс вокализации и общения хищника с миром. «Леопард, рыча, обозначил права на территорию и отправился в обход владений», — пояснили специалисты. Уточняется также, что вокализация помогает животным звать партнера или детенышам общаться с матерью.

«Мы смогли услышать голос этой кошки и узнать больше о ее поведении», — подытожили в заповеднике. Такие ночные кадры были сделаны впервые.

Ранее в Приморье запечатлели «свидание» редких дальневосточных леопардов. На видео попали самец Leo 285M и самка Leo 142F. Камера сняла их новое «свидание» в тоннеле под автотрассой на границе национального парка «Земля леопарда».

Помимо этого, недавно в фотоловушку попала медитация гималайского медведя, спокойно сидящего на камне и качающего головой. В этом же заповеднике также засняли замедленный бой оленей, которые пытались так привлечь внимание самки.

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      Варвара Кошечкина
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