Замедленный бой оленей попал на видео

«Земля леопарда» опубликовала видео с замедленным боем оленей

Бой оленей для привлечения самки попал на видео. Кадры опубликовала дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

«Бои в замедленном движении для привлечения самки прошли на "Земле леопарда"», — говорится в сообщении.

В нацпарке рассказали, что самцы сцепились в поединке за внимание прекрасного пола. «Когда мы пишем о том, что "драки" оленей происходят редко и, как правило, бескровно — мы имеем в виду именно это», — добавили там.

Ранее сообщалось, что в Приморье олень необычным способом предупредил сородичей о приближении дальневосточного леопарда.