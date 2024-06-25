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15:59, 25 июня 2024Моя страна

Замедленный бой оленей попал на видео

«Земля леопарда» опубликовала видео с замедленным боем оленей

Бой оленей для привлечения самки попал на видео. Кадры опубликовала дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

«Бои в замедленном движении для привлечения самки прошли на "Земле леопарда"», — говорится в сообщении.

В нацпарке рассказали, что самцы сцепились в поединке за внимание прекрасного пола. «Когда мы пишем о том, что "драки" оленей происходят редко и, как правило, бескровно — мы имеем в виду именно это», — добавили там.

Ранее сообщалось, что в Приморье олень необычным способом предупредил сородичей о приближении дальневосточного леопарда.

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      Варвара Кошечкина
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