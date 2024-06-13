В Приморье олень необычным способом предупредил о приближении леопарда

В Приморье олень громким свистом предупредил сородичей о приближении леопарда

В Приморье олень необычным способом предупредил сородичей о приближении дальневосточного леопарда. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале национального парка «Земля леопарда».

Фотоловушка запечатлела прогуливающегося по заповеднику хищника. В какой-то момент на фоне прозвучал громкий свист. По словам сотрудников нацпарка, такой звук издают пятнистые олени, чтобы предупредить сородичей об опасности.

«Появление леопарда оказало на лесных соседей громкий эффект. Почувствовав потенциальную угрозу, копытные разразились шумным свистом», — объяснили авторы публикации.

Ранее Центр восстановления леопарда на Кавказе поделился видео первой прогулки новорожденного котенка переднеазиатского леопарда. На размещенных кадрах можно увидеть, как самый маленький подопечный Сочинского национального парка впервые вышел из деревянного «двухкомнатного» логова.