Первая прогулка новорожденного котенка редкого леопарда попала на видео

Центр леопарда на Кавказе показал редкие кадры первой прогулки котенка с мамой

В Краснодарском крае новорожденный котенок переднеазиатского леопарда впервые вышел на прогулку с мамой. Редкими кадрами первых шагов детеныша в просторном вольере поделился Центр восстановления леопарда на Кавказе в Telegram-канале.

На ролике можно увидеть, как самый маленький подопечный Сочинского национального парка впервые вышел из деревянного «двухкомнатного» логова. Котенок полежал на траве вместе со своей мамой Олимпией, получил порцию ласк и изучил резервуар для питья.

В центре отметили, что детеныш нашел в себе смелость и на днях установил своей первый рекорд — отошел от укрытия, где родился, на 15 метров. Пол котенка до сих пор неизвестен.

Котенок родился 20 апреля. Его мама Олимпия является особенной представительницей переднеазиатских леопардов, еще в детстве из-за травмы ей ампутировали лапу. Несмотря на это, специалисты центра продолжили работать с уникальной самкой, помогли ей не только научиться охотиться, но и дважды стать мамой.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Новосибирска родились 12 котят манула. Несколько самок дали потомство в апреле. Котята, отмечали зоологи, пока маленькие и очень неопытные. Будни маленьких манулов запечатлели на видео.