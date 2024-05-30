Будни маленьких манулов в Новосибирском зоопарке попали на видео

Будни маленьких манулов, которые живут в Новосибирском зоопарке, попали на видео. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале учреждения, насчитывающем 17 тысяч подписчиков.

Сразу две самки манула принесли потомство в апреле: у одной родилось пять, а у другой — семь котят. Когда малышам исполнился месяц, они впервые начали осторожно гулять по вольеру. «Мама все время рядом с ними: оберегает их, следит, чтобы их ничего не напугало, уводит в укрытие при малейшем беспокойстве. Котята еще маленькие и уязвимые, и материнское поведение абсолютно оправданно», — высказалась о ролике зоолог Юлия Коновалова.

По словам специалистки, работники зоопарка стараются не шуметь рядом с вольерами, где находятся манулы с котятами. «И посетителей тоже призываем беречь покой мам и малышей», — заключила собеседница.

Известно, что в Новосибирском зоопарке котята манула родились в 1995 году. С тех пор манулы регулярно дают потомство. Для сохранения потомства манулов зоопарк разработал жесткие правила вакцинации молодняка, ветеринарного сопровождения, кормления, уборки вольеров и всех остальных действиях персонала.

Ранее в мае в зоопарке «Обитаемый остров» в Новосибирске показали хорька-стилиста. Как отметили в источнике, зверь по имени Персик схватил полотенце после контрастного душа и начал самостоятельно вытираться, но делал это не механически, а как опытный мастер салона красоты.