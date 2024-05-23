В российском зоопарке показали хорька-стилиста

В новосибирском зоопарке «Обитаемый остров» показали хорька-стилиста

В зоопарке «Обитаемый остров» в Новосибирске показали хорька-стилиста. Об этом пишет Kp.ru.

Зверек по имени Персик схватил полотенце после контрастного душа и начал самостоятельно вытираться. По данным издания, он делал это не механически, а с ловкостью и грацией, как опытный мастер салона красоты.

«Персик тщательно протирает свою густую шубу, не пропуская ни одного сантиметра, — говорится в сообщении. — В результате таких стараний его мех не просто становится сухим, он приобретает нечто вроде модной укладки».

Ранее неравнодушные россияне спасли слепого и глухого енота в Абрау-Дюрсо. Выяснилось, что животное обнаружили в запертом сарае, где оно провело несколько дней без еды в полной темноте.