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17:49, 27 мая 2024Моя страна

В зоопарке Новосибирска у манулов родилось 12 котят

«КП»: в Новосибирском зоопарке у манулов родились 12 котят

Фото: Jevgeni Fil / Unsplash

У нескольких самок манулов в Новосибирском зоопарке появилось потомство. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как отметили сотрудники зоопарка, у двух самок с разницей в пять дней в апреле родилось сразу 12 котят: у одной пятеро, а у другой — семеро. «Одна самка уже имеет опыт материнства, для второй это первый опыт. И обе замечательно справляются», — поделилась зоолог Юлия Коновалова.

Она отметила, что котята пока маленькие и уязвимые, поэтому самки все время находятся рядом с ними, оберегают их и уводят в укрытие при любом беспокойстве. «Мы стараемся не шуметь рядом с вольерами, где находятся манулы с котятами. И посетителей тоже призываем беречь их покой», — добавила Коновалова.

Ранее в мае в зоопарке «Обитаемый остров» в Новосибирске показали хорька-стилиста. Как отметили в источнике, зверь по имени Персик схватил полотенце после контрастного душа и начал самостоятельно вытираться, но делал это не механически, а как опытный мастер салона красоты.

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      Марк Успенский
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