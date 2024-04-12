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15:48, 12 апреля 2024Моя страна

«Свидание» редких леопардов попало на видео

В Приморье ученые запечатлели «свидание» редких дальневосточных леопардов

Ученые запечатлели на камеру «свидание» редких дальневосточных леопардов в Приморье. Соответствующий пост появился в Telegram-канале национального парка «Земля леопарда».

На видео попали самец Leo 285M и самка Leo 142F, которые недавно отпустили в самостоятельную жизнь своих котят. По словам исследователей, камера установлена в тоннеле под автотрассой у границ национального парка.

При этом старший сотрудник отдела науки «Земли леопарда» Дина Матюхина отметила, что такие объекты привлекают внимание леопардов, поскольку в дикой природе они обитают в пещерах. «Поэтому похожие элементы среды даже антропогенного происхождения леопарды будут исследовать и посещать», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что стая косаток устроила настоящее представление для российских рыбаков, которые вышли в море на лодках. Россияне встретили группу морских млекопитающих из родителей и троих детенышей в одной из бухт Приморья.

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      Мария Винар
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