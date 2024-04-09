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17:01, 9 апреля 2024Моя страна

Стая косаток устроила шоу для российских рыбаков и попала на видео

Приморские рыбаки сняли на видео стаю косаток, устроившую шоу вокруг лодок

Стая косаток устроила настоящее представление для российских рыбаков, вышедших в море на лодках. Редкие кадры китового шоу в дикой природе опубликовал Telegram-канал Svodka 25.

Россияне встретили группу морских млекопитающих из родителей и трех детенышей в одной из бухт Приморья. Заметив рыбаков, черно-белые хищники сразу направились к резиновым лодкам и, к удивлению мужчин, устроили целое представление. На кадрах можно видеть, как косатки проплывали под лодками и затем показывались на поверхности, демонстрируя плавники, выпрыгивали из воды и ныряли обратно.

«Вот она, вот она. Она прям под лодкой ходит. (...) Страшно, пацаны. Представление целое, дельфинариум», — эмоционально говорит один из рыбаков на видео.

Рыбаки предположили, что косатки изучали их лодку, рассматривали в воде, а своими прыжками из воды пытались прогнать их из бухты. Записав небольшое видео, россияне решили отойти, побоявшись, что их лодки перевернутся из-за активных прыжков китов.

Ранее сообщалось, что дальневосточная самка аиста, которая гнездилась в Амурской области, снесла яйцо прямо на самца. Соответствующими кадрами поделилось руководство научного направления Муравьевского парка.

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      Варвара Кошечкина
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