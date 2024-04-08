В Амурской области самка аиста снесла яйцо прямо на самца

Дальневосточная самка аиста снесла яйцо прямо на самца в Амурской области

Дальневосточная самка аиста, которая гнездилась в Амурской области, снесла яйцо прямо на самца. Соответствующие кадры опубликовал руководитель научного направления Муравьевского парка Антон Сасин в своем Telegram.

На размещенных кадрах видно, как самец решил сменить самку на кладке двух яиц, которые появились ранее. Самка, в свою очередь, пыталась переступить через птицу, однако застряла лапой в чужом крыле и не смогла выбраться. Вследствие этого ей пришлось лечь на партнера и снести еще одно, третье яйцо.

И в это время она начала нестись. Снесла яйцо прямо на самца. Оно скатилось по нему на край гнезда. Потом аисту надоело, что на нем лежат, он поднялся, а самка так и осталась лежать в неудобной позе, не давая нормально лечь на кладку самцу. Аисту пришлось всячески намекать и уговаривать встать аистиху. Когда она все-таки поднялась, аист с удивлением обнаружил еще одно яйцо. Но, недолго думая, сгреб все в кучку и опять лег греть кладку уже из трех яиц Антон Сасин руководитель научного направления Муравьевского парка

Известно, что первое яйцо у пары появилось 31 марта, а второе — 5 апреля. При этом кличек у птиц нет.

Ранее в апреле на Камчатке спасли уплывшую в море на дрейфующей льдине собаку. Отмечалось, что сотрудники спасательных служб провели операцию, чтобы помочь животному.

