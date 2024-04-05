На Камчатке спасли уплывшую в море на дрейфующей льдине собаку

В Петропавловске-Камчатском спасли уплывшую на льдине в море собаку

В Петропавловске-Камчатском спасли собаку, которая уплыла в море на дрейфующей льдине. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Отмечается, что сотрудники спасательных служб провели операцию, чтобы помочь животному.

Информация поступила от очевидцев, которые рассказали, что в бухте Бабья стая собак отдыхала на льду. В тот момент, когда льдина откололась, почти все животные успели перейти на берег, однако одна из собак осталась на прежнем месте.

Уточняется, что позже на место прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда (ПСО) МЧС. При этом между берегом и льдиной было расстояние приблизительно десять метров. Специалисты воспользовались специальной водолазной беседкой, которая предназначена для спуска и подъема.

Спасатель-водолаз ПСО Алексей Маслов рассказал, что его в гидрокостюме доставили в беседке с катера на льдину. Специалист забрал собаку, и их транспортировали на берег.

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