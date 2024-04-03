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07:51, 3 апреля 2024Россия

Собака спасла пробывшего ночь на морозе в лесу пятилетнего россиянина

В Приморье собака спасла пятилетнего ребенка, пробывшего ночь на морозе в лесу

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Приморском крае собака спасла пятилетнего ребенка, который всю ночь пробыл в лесу на морозе. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) по российскому региону в Telegram-канале.

По информации следователей, ребенок вечером во вторник, 2 апреля, пропал в поселке Хрустальный. К его поискам присоединились кинологи с собаками.

«Он лежал на земле, рядом с ним была его собака. Собака спасла ему жизнь, так как за несколько часов нахождения в лесу, он очень замерз. Врачи поставили ему диагноз переохлаждение», — сообщили в СК.

Там добавили, что ребенка доставили в больницу, медики сейчас оказывают ему помощь. Как уточнили в региональном Минздраве, мальчик в сознании, он идет на контакт с врачами. Следователи начали проверку по факту исчезновения несовершеннолетнего.

Ранее собаки спасли россиянина от агрессивного медведя. Это произошло на Камчатке — тогда животное прокусило человеку стопу, а собаки смогли его отогнать.

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      Анастасия Шейкина
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