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08:51, 7 декабря 2023Россия

Собаки спасли россиянина от агрессивного медведя

На Камчатке собаки спасли сторожа от агрессивного медведя

Фото: Unsplash

На Камчатке медведь напал на сторожа рыболовно-охотничьей базы — от разъяренного животного его спасли собаки. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов региона Владимир Гордиенко, его цитирует РИА Новости.

«Медведя-шатуна отстрелили у охотничье-рыболовной базы на реке Еловка в Усть-Камчатском районе. Сообщение о нападении на сторожа поступило 5 декабря. Это произошло при обходе мужчиной участка», — сказал он.

По данным министра, агрессивный медведь прокусил мужчине стопу. Собаки смогли отогнать набросившегося хищника. Пострадавшего доставили в поселок Ключи, где ему оказали помощь. Когда специалисты обнаружили медведя, выяснилось, что животное было сильно истощено, из-за чего не смогло бы впасть в зимнюю спячку в берлоге.

Медведи на Камчатке залегают в берлоги и уходят в спячку в конце ноября, когда накопят достаточное количество жира. Животные могут впасть в спячку позже из-за переизбытка еды или же, напротив, от ее недостатка.

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      Анастасия Шейкина
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