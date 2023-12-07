Собаки спасли россиянина от агрессивного медведя

На Камчатке собаки спасли сторожа от агрессивного медведя

На Камчатке медведь напал на сторожа рыболовно-охотничьей базы — от разъяренного животного его спасли собаки. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов региона Владимир Гордиенко, его цитирует РИА Новости.

«Медведя-шатуна отстрелили у охотничье-рыболовной базы на реке Еловка в Усть-Камчатском районе. Сообщение о нападении на сторожа поступило 5 декабря. Это произошло при обходе мужчиной участка», — сказал он.

По данным министра, агрессивный медведь прокусил мужчине стопу. Собаки смогли отогнать набросившегося хищника. Пострадавшего доставили в поселок Ключи, где ему оказали помощь. Когда специалисты обнаружили медведя, выяснилось, что животное было сильно истощено, из-за чего не смогло бы впасть в зимнюю спячку в берлоге.

Медведи на Камчатке залегают в берлоги и уходят в спячку в конце ноября, когда накопят достаточное количество жира. Животные могут впасть в спячку позже из-за переизбытка еды или же, напротив, от ее недостатка.