Леопард из Приморья попал в объектив известного фотографа и прославился на весь мир

Фотограф Томас Виджаян запечатлел леопарда из Приморья

Известный фотограф из Индии Томас Виджаян сделал снимок одного из 129 дальневосточных леопардов. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции заповедников «Земля леопарда».

Сотрудники нацпарка рассказали, что снимок стал вирусным и привлек внимание миллионов людей к красоте дикой природы России.

«Невероятная грация леопарда, мастерство автора, Фотографа года по версии престижного конкурса WildSojourns Nature Awards 2024 — все это завораживает», — говорится в сообщении.

Сам автор фото рассказал, что хотел донести до человека скрытую красоту природы, чтобы он уважал ее и прекратил эксплуатировать.

В заповеднике напомнили, что «Земля леопарда» является единственным местом в мире, где можно увидеть этих диких кошек в естественной среде. «Здесь их удается спасти от исчезновения. Еще в начале века насчитывалось всего около 35 дальневосточных леопардов», — добавили там.