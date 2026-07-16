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10:52, 16 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на убийство главного инженера Запорожской АЭС

Депутат Затулин: Гибель главного инженера ЗАЭС — убийство гражданского лица
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Гибель главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева в результате целенаправленного теракта Украины — убийство гражданского лица, вдобавок отвечающего за функционирование и безопасность АЭС, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Атомная электростанция периодически подвергается ударам со стороны обезумевших в Киеве людей, руководителей Украины и их исполнителей. Это было уже неоднократным поводом для обращения России в разные инстанции, включая МАГАТЭ, которое в духе непротивления злу насилием все время открещивается от того, чтобы назвать вещи своими именами», — добавил Затулин.

По словам депутата, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заинтересован в поддержке России на будущих выборах генерального секретаря ООН. Однако он отказывается выполнять свои функции контролера за происходящим на атомных электростанциях, отметил политик.

«Вместо того чтобы призвать не только Киев, но и его союзников к тому, чтобы они положили конец атакам, он своим уклонением от оценок поощряет, по сути дела, все новые и новые преступления, которые могут обернуться в конечном счете грандиозной катастрофой, от которой пострадает, быть может, не только Россия и Украина, но и европейские страны, как это было в истории с Чернобылем», — предупредил Затулин.

Лицемерие западных представителей даже в международных структурах, к сожалению, не дает возможности, кроме наших собственных средств ПВО и защиты, обуздать подобного рода безумные атаки

Константин Затулиндепутат Госдумы

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что Яковлев был убит в результате целенаправленного теракта Украины.

Как сообщил Лихачев, дрон Вооруженных сил Украины нанес удар по служебному автомобилю ЗАЭС на границе промышленной площадки станции и Энергодара. Вместе с Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов.

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