В ЕС отреагировали на отставку министра обороны Украины Федорова

Еврокомиссар Кубилюс: Отставка Федорова стала большой неожиданностью для Брюсселя

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс назвал «большой неожиданностью» отставку министра обороны Украины Михаила Федорова. Об этом он заявил в интервью «Европейской правде».

«Мое личное мнение: это задаст вопрос, почему такого человека заменяют. Мы очень тесно сотрудничали и до сих пор сотрудничаем с Михаилом Федоровым — и до, и особенно после того, как он возглавил Минобороны», — отметил Кубилюс, добавив, что его замена вызывает вопросы. Еврокомиссар подчеркнул, что для Европейского союза важно, чтобы все уже согласованные с Киевом планы сохранились.

15 июля стало известно об отставке Федорова. Новым главой украинского Минобороны может стать Игорь Клименко.

Федоров заявил, что не оставит работу в военной сфере. Он пообещал продолжить «побеждать врага асимметрией, скоростью инноваций и силой организации».