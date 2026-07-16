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10:51, 16 июля 2026Мир

В ЕС отреагировали на отставку министра обороны Украины Федорова

Еврокомиссар Кубилюс: Отставка Федорова стала большой неожиданностью для Брюсселя
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: TT News Agency / Fredrik Sandberg / via Reuters

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс назвал «большой неожиданностью» отставку министра обороны Украины Михаила Федорова. Об этом он заявил в интервью «Европейской правде».

«Мое личное мнение: это задаст вопрос, почему такого человека заменяют. Мы очень тесно сотрудничали и до сих пор сотрудничаем с Михаилом Федоровым — и до, и особенно после того, как он возглавил Минобороны», — отметил Кубилюс, добавив, что его замена вызывает вопросы. Еврокомиссар подчеркнул, что для Европейского союза важно, чтобы все уже согласованные с Киевом планы сохранились.

15 июля стало известно об отставке Федорова. Новым главой украинского Минобороны может стать Игорь Клименко.

Федоров заявил, что не оставит работу в военной сфере. Он пообещал продолжить «побеждать врага асимметрией, скоростью инноваций и силой организации».

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