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Бывший СССР
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10:39, 16 июля 2026Бывший СССР

В Раде назвали три традиции украинской власти

Депутат Рады Железняк рассказал о появившейся третьей традиции власти на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал решением уволить с должности министра обороны страны Михаила Федорова три «неизменные традиции» украинской власти. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Появилась и третья, новая и проверенная временем традиция (…) своими абсолютно эгоистичными решениями приводить к митингам», — прокомментировал политик появившееся общественное недовольство.

Железняк рассказал, что, по его мнению, предыдущими традициями властей страны были подготовка к проведению президентских выборов каждую весну и осень, а также увольнение с должности бывшего премьер-министра страны и министра энергетики Дениса Шмыгаля каждое лето.

«С другой стороны, хоть где-то у них появилась системность», — поиронизировал депутат.

Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала главную проблему правительства Украины. При этом она подчеркнула, что все эксперты отрицают сложившуюся ситуацию.

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