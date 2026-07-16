Стали известны новые детали жизни главы бесследно исчезнувшей семьи Усольцевых

СМИ сообщили о поездках бесследно исчезнувшего Усольцева в Таиланд с двумя женщинами

Глава семьи Усольцевых Сергей, отдыхавший в Таиланде со своей супругой Ириной за год до их исчезновения, несколько раз посещал эту страну еще с двумя женщинами. Новые детали жизни бесследно пропавшего в тайге Красноярского края бизнесмена раскрыл aif.ru.

По информации издания, Усольцев трижды ездил в Таиланд с 58-летней сотрудницей прокуратуры и ее 30-летней дочерью. Кроме того, все трое посещали не только Таиланд, но и Вьетнам.

Издание указало, что поездки совершались в том числе и в период жизни Сергея, когда он был женат на Ирине.

Ранее спасатели сообщили, что очередной этап поисков Усольцевых завершился. Специалисты в течение четырех дней обследовали местность в Красноярском крае, однако семью обнаружить не удалось.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Позже выяснилось, что семья во время своего маршрута делала три остановки — во время одной из них Усольцевы купили в придорожном магазине нож.

