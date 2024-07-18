Двух лисиц запечатлели на «свидании» в российском заповеднике

Двух лисиц запечатлели на «свидании» в нацпарке «Земля леопардов»

Фотоловушка российского заповедника сфотографировала двух лисиц на «свидании». Соответствующие кадры приводит Telegram-канал нацпарка «Земля леопардов».

Сотрудники природного комплекса уточнили, что на снимке, вероятно, запечатлена семейная пара. «Очень романтичные кадры. Возможно, перед нами новая огненная ячейка лесного общества — семья», — рассказали авторы поста.

Известно, что лисицы выбирают партнера один раз и на всю жизнь. При этом самец в период беременности самки находится рядом с ней и после рождения детенышей участвует в их воспитании.

Ранее «свидание» двух зайцев запечатлела фотоловушка Окского заповедника в Рязанской области. Уточнялось, что они, в свою очередь, являются одиночными животными.

