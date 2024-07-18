Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:56, 18 июля 2024Моя страна

Двух лисиц запечатлели на «свидании» в российском заповеднике

Двух лисиц запечатлели на «свидании» в нацпарке «Земля леопардов»

Фото: Jim Cumming / Shutterstock / Fotodom

Фотоловушка российского заповедника сфотографировала двух лисиц на «свидании». Соответствующие кадры приводит Telegram-канал нацпарка «Земля леопардов».

Сотрудники природного комплекса уточнили, что на снимке, вероятно, запечатлена семейная пара. «Очень романтичные кадры. Возможно, перед нами новая огненная ячейка лесного общества — семья», — рассказали авторы поста.

Известно, что лисицы выбирают партнера один раз и на всю жизнь. При этом самец в период беременности самки находится рядом с ней и после рождения детенышей участвует в их воспитании.

Ранее «свидание» двух зайцев запечатлела фотоловушка Окского заповедника в Рязанской области. Уточнялось, что они, в свою очередь, являются одиночными животными.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Выдвижение Байдена кандидатом в президенты отложили. В его шансах на победу засомневался даже Обама

      Узнавший многолетнюю тайну жены мужчина подал на развод

      В США предупредили Украину о неизбежном поражении

      Мужчина уличил жену в измене с помощью дрона

      Бывшего депутата Госдумы арестовали по делу о мошенничестве

      В Одессе прозвучали взрывы

      При пожаре на российском предприятии пострадали люди

      Стрелявших по окнам вымогателей из Москвы обвинили в бандитизме

      Экоактивистов приговорили к рекордным тюремным срокам

      В США заявили об усугублении ситуации в мире из-за Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше