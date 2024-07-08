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19:15, 8 июля 2024Моя страна

«Свидание» двух зайцев попало в объектив фотоловушки

«Свидание» двух зайцев попало в объектив фотоловушки Окского заповедника

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

«Свидание» двух зайцев попало в объектив фотоловушки Окского заповедника, расположенного в Рязанской области. Соответствующий пост появился в сообществе природного комплекса во «ВКонтакте».

Сотрудники заповедника рассказали, что зайцы-беляки являются одиночными животными. «Если мы вдруг видим заячью пару, то, скорее всего, это как-то связано с размножением», — объяснили они.

У зайцев три волны спаривания, которые проходят с февраля по август. За лето самка может принести три помета. «Пушистые плоды июльской любви появятся к концу августа. Этих поздних зайчат называют листопаднички», — отметили авторы публикации.

В июле прошлого года в Костомукшском заповеднике в Карелии фотоловушка сняла прогулку зайчихи с зайчонком. На записи было видно, как два зайца, большой и поменьше, передвигались по дороге в лесу, периодически останавливаясь.

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      Мария Винар
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