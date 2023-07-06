В Костомукшском заповеднике засняли прогулку зайчихи с зайчонком

В Костомукшском заповеднике в Карелии фотоловушка засняла прогулку зайчихи с зайчонком. Ролик опубликован в группе учреждения во «ВКонтакте».

На записи видно, как два зайца, один большой и второй поменьше, передвигаются по дороге в лесу, периодически останавливаясь.

«В этом году в объективы видеоловушек не раз попадались зайцы. Мы наблюдали, как постепенно они меняют цвет с белого на серый, как носятся друг за другом и купаются в пыли дороги», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в заказнике «Таюрский» в Усть-Кутском районе Иркутской области фотоловушка засняла любопытного медведя. На кадрах видно, что медведь внимательно исследует территорию возле фотоловушки, а затем подходит и к ней, чтобы обнюхать. В дирекции сказали, что хозяин тайги проверяет, все ли на рабочем месте.