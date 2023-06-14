В Иркутской области любопытный медведь проверил работу фотоловушки

В иркутском заказнике «Таюрский» любопытный медведь проверил работу фотоловушки

В заказнике «Таюрский» в Усть-Кутском районе Иркутской области фотоловушка засняла любопытного медведя. Об этом сообщает Байкал Daily со ссылкой на областную Дирекцию по особо охраняемым природным территориям.

На кадрах видно, что медведь внимательно исследует территорию возле фотоловушки, а затем подходит и к ней, чтобы обнюхать.

«В объективе фотоловушки хозяин тайги проверяет, все ли на рабочих местах», — сказали в дирекции.

Ранее сообщалось, что в Новосибирском зоопарке манул решил отдохнуть в гамаке и умыться, но его отвлекла муха.

Пытавшийся поймать насекомое хищник попал на видео. Насекомое быстро улетело, и манул вернулся к умыванию.