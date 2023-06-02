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17:07, 2 июня 2023Моя страна

В Новосибирском зоопарке отвлеченный мухой от отдыха манул попал на видео

Муха прервала отдых и умывание манула в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке манул решил отдохнуть в гамаке и умыться, но его отвлекла муха. Пытавшийся поймать насекомое хищник попал на видео, ролик опубликовало издание NGS.

На кадрах видно, что манул лежит в гамаке и вылизывается. Через какое-то время к нему подлетает муха и манул вскакивает, чтобы поймать ее. Видимо, насекомое быстро улетает и хищник возвращается к умыванию — он начинает вылизывать лапку.

Ранее сообщалось, что на видео попали ночные игры двух дальневосточных лесных котов в заповеднике «Земля Леопарда». Один из котов высматривал себе будущий ужин, но его товарищ решил с ним поиграть.

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    Сергей Истомин
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