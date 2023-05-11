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14:59, 11 мая 2023Моя страна

Ночные игры лесных котов попали на видео в Приморье

В приморском заповеднике сняли на видео ночные игры лесных котов

Ночные игры двух дальневосточных лесных котов попали на видео в Приморском крае. Соответствующий ролик опубликовал в своем Telegram-канале заповедник «Земля леопарда», где обитают животные.

На кадрах видно, как вышедший на охоту лесной кот высматривает добычу. Однако в какой-то момент к нему выпрыгивает другой хищник.

«На видео дальневосточный лесной кот явно высматривал себе будущий ужин, как вдруг его пятнистый "товарищ" решил поиграть», — прокомментировали ролик в заповеднике.

Ранее в нацпарке удалось запечатлеть на видео ночную прогулку лесного кота. На кадрах видно, как кот изучает дерево, а затем удаляется.

Варвара Кошечкина
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