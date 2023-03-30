Ночная прогулка лесного кота попала на видео в Приморье

Прогулку дальневосточного лесного кота сняли на видео в приморском заповеднике

Ночная прогулка дальневосточного лесного кота попала на видео в Приморье. Соответствующий ролик опубликовал в своем Telegram-канале заповедник «Земля леопарда», где обитает животное.

Как пояснили в нацпарке, запечатлеть хищника удалось при помощи фотоловушки. На кадрах видно, как кот изучает дерево, а затем удаляется.

«"Денежная кошка", как называют дальневосточного лесного кота китайцы, имеет очень скрытный нрав и не терпит публичности. Несмотря на все старания ученых, нам до сих пор неизвестно, сколько же таких "котиков" живет в нацпарке», — пояснили в заповеднике.

Ранее в марте на видео попал обитающий в том же заповеднике колонок, который обустраивал свое жилище. На кадрах можно было увидеть, как животное ищет материалы для обустройства своего укрытия в дупле дерева. Зверек роется в прошлогодней опавшей листве и заносит полезные находки в будущее жилище.