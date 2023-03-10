Обустраивающий жилище колонок попал на видео в Приморье

В приморском заповеднике сняли на видео обустраивающего жилище колонка

Колонок, обустраивающий жилище, попал на видео в заповеднике «Земля леопарда». Соответствующий ролик нацпарк опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как животное ищет материалы для обустройства своего укрытия в дупле дерева. Зверек роется в прошлогодней опавшей листве и заносит полезные находки в будущее жилище.

Как пояснили в заповеднике, обычно колонки при создании укрытия используют перья птиц, а также шерсть других животных, в том числе грызунов. «Ремонт требует усилий, тем более что у колонка помимо постоянного жилища бывают еще временные укрытия, расстояния между которыми — несколько километров! Как все успеть...» — отметили в нацпарке.

Ранее в марте на видео попала группа кабанов из четырех особей в Сеяно-Шушенском заповеднике. На видео животные передвигается по звериной тропе, разрывая снег в поисках пищи.