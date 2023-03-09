Группа кабанов попала на видео в российском регионе

Саяно-Шушенский заповедник опубликовал видео с группой кабанов

Группа кабанов из четырех особей попала на видео в Сеяно-Шушенском заповедники. Кадры появились в сообществе заповедника во «ВКонтакте».

На видео животные передвигается по звериной тропе, разрывая снег в поисках пищи. Кабаны задержались ненадолго у дерева и тщательно обнюхали его. Это дерево — маркировочная точка для многих животных в заповеднике.

«Кабаны попали в кадр на горном хребте вблизи ручья. Вероятно, они переходили через этот хребет вниз к ручью. Когда мы пошли проверять фотоловушку, то видели кабанью тропу, по вытоптанной на снегу тропе было очень удобно подниматься до места установки фотокамеры. Внизу, в пойме ручья расположены большие поляны, которые были все вытоптаны и перекопаны кабанами», – рассказал начальник научного отдела Роман Афанасьев.

Первая встреча с семьей кабанов на территории Саяно-Шушенского заповедника зарегистрирована в 1977 году. Исследователи считают, что численность вида в это время составляла 15-20 особой.