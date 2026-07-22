Брошенные на вокзале Новосибирска две норки обрели новый дом

Норок, которых никто не встретил на вокзале Новосибирска, поселили в зоопарке

Две декоративные норки, которых никто не встретил после прибытия поезда на вокзал Новосибирск-Главный, обрели новый дом в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, передает ТАСС.

Как сообщили в Западно-Сибирской железной дороге, забрать животных должен был получатель, однако этого не произошло. Вернуть зверьков отправителю тоже не удалось, поэтому сотрудники вокзала временно разместили их у себя и начали искать место, где норкам смогут обеспечить правильный уход.

«Пушистых пассажиров передали сотрудникам вокзала. Ночью хвостатые гости спали и отдыхали после дороги. А железнодорожники искали им новый дом», — рассказали в пресс-службе.

В итоге животных решили передать в Новосибирский зоопарк. Накануне руководство вокзала лично привезло норок новым хозяевам. Сейчас они находятся под наблюдением специалистов и постепенно осваиваются на новом месте.

Отмечается, что выбор нового дома оказался неслучайным. Новосибирский зоопарк считается одним из крупнейших в России и обладает одной из самых богатых коллекций представителей семейства куньих. Здесь содержится около 20 видов этих животных, в том числе американские и европейские норки. Кроме того, сотрудники участвуют в программе по сохранению европейской норки, которая находится под угрозой исчезновения.

Ранее в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило произошел беби-бум. Сразу у нескольких редких животных появилось потомство.