10:40, 27 мая 2026

В Новосибирском зоопарке начался беби-бум

В Новосибирском зоопарке две самки манула и самка оцелота дали потомство
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило начался настоящий беби-бум. Сразу у нескольких редких животных появилось потомство, а посетители уже могут увидеть первых малышей на прогулке, говорится в Telegram-канале зоосада.

Одним из главных событий сезона стало рождение манулят. В апреле потомство дали сразу две самки манула. Сейчас котята начинают выходить из укрытий и постепенно осваивают вольеры. В зоопарке рассказали, что малыши пока остаются очень уязвимыми к инфекциям, поэтому специалисты создают для них максимально безопасные условия.

Манулы чаще всего активны вечером, поэтому именно в это время посетители могут заметить первые прогулки котят. В зоопарке напомнили, что занимаются разведением этих редких животных уже более 30 лет, а каждый новый детеныш помогает сохранению вида.

Еще одним пополнением стал детеныш оцелота, который появился на свет 2 марта. Маленький самец уже выходит на прогулки вместе с матерью, играет и изучает окружающий мир. Пока он питается молоком, но уже пробует мясо.

Оцелоты как представители семейства кошачьих считаются редкими хищниками и занесены в Международную Красную книгу. В российских зоопарках они встречаются крайне редко, поэтому рождение малыша в Новосибирске специалисты называют важным событием для сохранения вида.

Ранее в заказнике «Степной» в Астраханской области рассказали о стойком волчонке, который смог выжить и влиться в стаю, несмотря на поврежденную спину.

