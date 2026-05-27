ВС впервые проведет масштабное обобщение судебной практики по связанным с ИИ делам

Верховный суд России впервые обобщит практику по связанным с ИИ делам

Верховный суд (ВС) России впервые проведет масштабное обобщение судебной практики по связанным с искусственным интеллектом (ИИ) делам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ВС РФ.

Председатель ВС России Игорь Краснов дал поручение о проведении всестороннего анализа судебных дел, затрагивающих сферу использования технологий ИИ. Это необходимо для формирования единообразных подходов к правоприменению в условиях стремительного развития цифровых технологий. Это обобщение проводится впервые в масштабах страны и с учетом всех видов судопроизводства.

Как сообщили в пресс-службе, перед судами поставлен ряд конкретных задач. Так, в первую очередь предстоит оценить, как часто использование ИИ становится предметом судебных споров или совершенных правонарушений. Кроме того, судам предстоит оценить практику признания доказательствами документов, которые были сформированы ИИ. По результатам обобщения судебной практики ВС может предложить изменения в законы.

Ранее Краснов заявил, что мировые судьи рассмотрели более 27 миллионов дел за 2025 год.