16:17, 26 мая 2026

Стойкий волчонок с поврежденной спиной смог выжить и влиться в стаю в российской степи

Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

В заказнике «Степной» в Астраханской области рассказали о стойком волчонке, который смог выжить и влиться в стаю, несмотря на поврежденную спину.

Впервые он попал в объектив фотоловушки в степи на территории заказника в июне 2022 года. Щенок прихрамывал, виднелся горб. Три года после этого он не попадал в объективы фотоловушек, и сотрудники заказника были уверены, что судьба оказалась к нему немилостива.

Однако в 2025 году, разбирая кадры с той же фотоловушки, они увидели того же волчонка — уже повзрослевшего. Проблемы со спиной сохранились, но зверь был активным, держался в составе стаи и, судя по всему, чувствует он себя вполне уверенно. Уже в текущем году этот волк еще несколько раз попадал в кадр той же фотоловушки.

«Его стойкость и воля к жизни поразили всех нас. Он не просто выжил — он адаптировался, окреп и теперь уверенно бродит по степным просторам нашего заказника!» — рассказали в «Степном», назвав случай ярким примером удивительной способности дикой природы к самовосстановлению и адаптации.

В заказнике также призвали жителей близлежащих населенных пунктов, если они встретят этого волка, не трогать и не помогать ему, так как он не нуждается в «спасении» и должен спокойно жить в своей среде. «Его не бросила семья — он живет в стае и успешно интегрирован в дикую природу», — констатировали там.

Ранее в этом же заказнике был замечен необычный «единорог» — сайгак, лишившийся одного рога в зимней схватке.

