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21:00, 26 июня 2025Моя страна

В российской степи сфотографировали исчезающего «единорога»

В Астраханском заказнике «Степной» сфотографировали сайгака-единорога
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Василий Дудин / страница ГБУ Астраханской области "Заказник "Степной" во «ВКонтакте»

В Астраханской области в степях государственного природного заказника «Степной» был замечен необычный «единорог». Редкий кадр сделал фотограф Василий Дудин, запечатлевший животное на водопое среди других представителей вида. Снимками он поделился в соцсети «Вконтакте».

По словам автора, на фото оказался запечатлен сайгак. Животное лишилось одного рога в зимней схватке — борьба между самцами за самок у сайгаков бывает весьма ожесточенной.

«Потеряв в зимнем сражении за обладание гаремом и право на продолжение рода один рог, этот самец вышел победителем! С гордостью всматривается вдаль, в поисках потомства. Пусть его наследие будет велико!» — говорится в подписи к фото.

Снимок был сделан во время одной из экспедиций по территории заказника. По словам Дудина, фотографы лишь успели разложить аппаратуру, как к артезианскому источнику начали подходить стада сайгаков.

«Добравшись до места, едва успели достать фотоаппараты, как сайгаки начали подходить со всех сторон к артезиану. Стройные самочки с детенышами и пухлые, на мой взгляд, самцы, спешили к воде. Среди них был и однорогий самец», — рассказал фотограф.

Сайгак — исчезающий вид степных антилоп, занесенный в Красную книгу. Их популяция сокращалась на протяжении десятилетий, но благодаря охранным мерам и природным территориям вроде заказника «Степной» число животных медленно восстанавливается.

Ранее самая редкая кошка в мире попала на камеру в российском заповеднике. Снимки удалось получить с помощью фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» Приморского края.

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