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17:20, 26 июня 2025Моя страна

Самая редкая кошка в мире попала на камеру в российском заповеднике

Дальневосточный леопард попал в объектив фотоловушки в Приморском крае
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Telegram-канал ««Земля леопарда» — дирекция заповедников»

Дальневосточный леопард попал в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» Приморского края. Снимок публикует Telegram-канал природоохранной организации.

Камера сняла самца Leo 169M. «Красивый, уверенный в себе, с крепким телосложением — настоящий хозяин своей территории», — отметили авторы публикации.

В заповеднике рассказали, что этот представитель самого редкого вида кошек в мире часто попадает в объективы фотоловушек и на снимках всегда в отличной форме.

Leo 169M хорошо охотится, он сыт и здоров, а иногда даже обнюхивает технику, проявляя свойственное леопардам любопытство.

Ранее в заповеднике «Земля леопарда» заметили гималайского медведя. «Лунный» хищник показался на одной из фотоловушек.

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